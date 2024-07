Parigi 2024 Boxe | Irma Testa eliminata all’esordio la cinese Xu vince 3-2

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Un verdetto che fa male e che si aggiunge a quello di pochi giorni fa che ha sancito l’eliminazione di Abbes Mouhiidine. Come il 92kg azzurro, anche, medaglia di bronzo a Tokyo 2020, salutail torneo didelle Olimpiadi di. Sul ring della North Paris Arena la pugile azzurra (cat. 57kg) viene sconfitta per split decision (2-3) dallaZichun Xu, che agli ottavi di finale sfiderà la colombiana Valeria Arboleda Mendoza. Non è stata la miglior prestazione della carriera di. Questo lo sa anche lei, che ha atteso il momento del verdetto con lo sguardo cupo, mentre laesultava. La sensazione però è che nel primo round l’azzurra abbia fatto qualcosa in più dellainizia pizzicando col jab. E nel finale di ripresa con l’azione del sinistro si libera la strada per un buon destro pulito.