LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Marta Bertoncelli avanza in semifinale nel C1

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49 168.08 per l’irlandese Corcoran, abbiamo dunque le tre escluse dalla, le restanti discese serviranno solo a definire le posizioni delle batterie,dunque. 16.45 115.60 per la canadese Betteridge, anch’essa fuori. 16.43 130.22 per la giapponese Okazaki che non si migliora ed è la prima delle escluse dalla. 16.41 Questa la classifica finale della prima manche del K1 maschile: 1 6 CASTRYCK Titouan FRA 83.71 0 83.71 2 1 PRSKAVEC Jiri CZE 83.74 0 83.74 +0.03 3 5 DOUGOUD Martin SUI 86.30 0 86.30 +2.59 4 10 BUTCHER Finn NZL 86.35 0 86.35 +2.64 5 18 GONCALVES Pedro BRA 86.64 0 86.64 +2.93 6 11 GRIGAR Jakub SVK 87.10 0 87.10 +3.39 7 8 QUAN Xin CHN 87.23 0 87.23 +3.52 8 12 HEGGE Noah GER 85.67 2 87.67 +3.96 9 15 ECHANIZ Pau ESP 85.84 2 87.84 +4.13 10 13 POLACZYK Mateusz POL 87.89 0 87.89 +4.