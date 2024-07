La grande ippica al Savio Torna il Superfrustino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) La terza semifinale del- Tomaso Grassi Award 2024 – in programma questa sera all’Ippodromo del, metterà a disposizione un altro pass per la finale del 27 agosto alla quale sono già qualificati i migliori tre guidatori della classifica nazionale 2023 Alessandro Gocciadoro, Antonio Di Nardo e Roberto Vecchione e i vincitori delle manche di qualificazione del 16 e 23 luglio Ferdinando Minopoli e Marco Stefani. Per le sfide di oggi giungeranno in Romagna altri dieci guidatori di primissimo piano, da Giampaolo Minnucci (l’uomo del mitico Varenne ma anche il trionfatore di Derby e Lotteria e di tutte le major del calendario italiano e internazionale), a Edoardo Baldi che unisce capacità di guida uniche a una brillante attività di allenatore.