La ginnastica artistica donne è argento | l' impresa storica delle Fate azzurre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Italia d'nellaai Giochi di Parigi. Le "entrano nella storia chiudendo al secondo posto il concorso a squadre, alle spalle degli Stati Uniti della stella Simone Biles, medaglia d'oro. Terzo posto e medaglia di bronzo per il Brasile. Le(Alice D'Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, Elisa Iorio e Giorgia Villa) hanno eguagliato l'unico precedente, ad Amsterdam nel 1928, quando le "Piccole pavesi" vinsero la prima medaglia femminile della storia italiana in tutte le discipline. Alla Bercy Arena la squadra azzurra, dopo aver ottenuto il secondo miglior punteggio nelle qualificazioni (166.861), si è confermata nella finale con il punteggio complessivo di 165.494, a 5.802 dagli Stati Uniti (171.296). Per le "" 41.665 al volteggio, 42.655 alle parallele asimmetriche, 41.199 alla trave e 39.965 al corpo libero.