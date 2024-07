Judo i possibili avversari di Christian Parlati e Kim Polling alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Domani l’Arena Champ de Mars ospiterà la quinta giornata di gara delai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con altri due titoli individuali in palio e altri due azzurri che andranno a caccia delle medaglie. Le categorie di peso in programma sono la -90 kg uomini e la -70 kg donne, in cui l’Italia schiererà rispettivamentee Kimrappresenta un outsider di lusso per il podio, avendo chiuso tra i primi 5 negli ultimi tre Campionati Mondiali consecutivi (in cui spicca l’argento di Tashkent 2022) e presentandosi nella capitale francese da testa di serie numero 8. L’obiettivo del napoletano deve essere quello di raggiungere i quarti di finale, in modo da garantirsi perlomeno il ripescaggio in caso di sconfitta contro il fenomeno georgiano campione olimpico in carica Lasha Bekauri.