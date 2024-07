Joey King icona di stile Gen Z tra le più amate oggi ad Hollywood

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 30 luglio 2024)è una delle attrici della Gen Z più apprezzate aded estremamente gettonata anche sul red carpet: ecco perché ogni suo look detta e segue le tendenze. Classe ’99,è il perfetto esempio di una star Gen Z di successo. Attrice americana, deve la sua forte popolarità alla trilogia di The Kissing Booth, anche se in precedenza ha già avuto più di un’occasione per dimostrare il suo talento. Ha alternato cinema e TV agli esordi. Sul grande schermo ha recitato in film come Reign Over Me, World Invasion, Crazy, Stupid, Love, Il cavaliere oscuro – Il ritorno e Weekend in famiglia. Più di recente ha recitato ne L’evocazione – The Conjuring, Independence Day – Rigenerazione, Insospettabili sospetti e Summer ’03.