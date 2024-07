India e Cina si parlano Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 luglio 2024) Pechino e New Delhi cercano un approccio pragmatico alle divisioni e si. Contatti diplomatici con l’obiettivo di gestire le tensioni, comprendere eventuali punti di equilibrio ed evitare escalation. Ma per ora non si tratta di un rimodellamento dei rapporti, piuttosto tesi per questioni di un’annosa contesa territoriale al confine e poi in generaleentrambe le potenze competono non solo per la primazia nell’Indo Pacifico, ma anche per diventare riferimento (e modello) per una parte di mondo che vuole cercare sponde anche oltre il blocco occidentale (quello che noi in Occidente chiamiamo “Global South”).