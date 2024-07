In fuga dai carabinieri su un furgone rubato a Chiusi | finiscono fuori strada e uno di loro muore nella scarpata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024)(Siena), 30luglio 2024 – Indai, a bordo di unin un cantiere edile di, sono finitie, nell'impatto, uno degli uomini a bordo è deceduto. È accadutonotte su via Aurelia, vicino Roma. Tutto è nato quando intorno alle 3 una pattuglia didella stazione Campo di Mare, impegnata in attività di controllo del territorio, ha intercettato all'altezza di Ladispoli unbianco precedentemente segnalato come. In attesa di un'altra pattuglia in supporto, i militari hanno monitorato a distanza il veicolo senza l'utilizzo di sirene. Il conducente però si è accorto della presenza deie si è dato alla. Il, probabilmente a causa della forte velocità, ha perso il controllo finendo contro il guardrail all'altezza dello svincolo Castel di Guido.