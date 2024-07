Il turismo scolastico si riprende dopo il Covid

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Ilè tornato a livelli pre-pandemici, addirittura superando il 2019, ma sono in calo le esperienze naturalistiche a causa delle condizioni meteorologiche imprevedibili. L’indagine ", strumenti e prodotti di supporto alla didattica: dati e tendenze degli istituti scolastici italiani" 2023/2024, condotta da Didatour, ha coinvolto insegnanti di ogni ordine e grado in tutta Italia, rivelando un aumento significativo delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione. Rispetto allo scorso anno, aumentano le mete artistiche e culturali, che vengono scelte dal 49% delle scuole primarie, dal 77% delle secondarie di primo grado e dal 59% delle secondarie di secondo grado. Anche nell’annoappena concluso, per le gite di più giorni, docenti e studenti preferiscono l’Italia (43% contro l’11% delle mete estere).