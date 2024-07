Il flop di Macron sulla Senna balneabile | Contaminazione batterica le gare rischiano di saltare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 luglio 2024) Laè un. A causa dell’inquinamento ieri è arrivato il rinvio della gara maschile di triathlon. Dal 30 al 31 luglio, quando si svolgerà anche la prova femminile. A comunicarlo è stata l’organizzazione della manifestazione dopo le ultime analisi delle acque del fiume. Che hanno certificato come le forti piogge di venerdì 26 e sabato 27 hanno degradato la qualità dell’acqua. Con «valori registrati anche superiori ai limiti accettabili in alcuni punti del percorso». Ma non è detto che vada tutto a posto. La riunione del comitato organizzativo è all’alba. Ma intanto Emmanuelha deciso di non fare la foto sul fiume. Perché ilalla fine coinvolge anche lui. La bonifica del fiume La bonifica del fiume che attraversa Parigi doveva essere l’eredità delle Olimpiadi 2024. L’investimento di 1,4 miliardi di euro doveva servire e bastare.