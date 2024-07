Il capodoglio Julio ucciso da un’imbarcazione nello Stretto di Gibilterra La sua specie è in via d’estinzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024 – Un, soprannominatodagli scienziati che lo monitoravano, è statodalla collisione condi. L’incidente è avvenuto il 26 luglio intorno alle 18:00. Laè considerata minacciata e in viadall’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. Secondo le stime, nel Mediterraneo sono rimasti circa mille esemplari di. L’incidente evidenzia il pericolo che il traffico navalerappresenta per i cetacei. Renaud de Stephanis, ricercatore esperto di cetacei e direttore di Conservation, Information and Research on Cetaceans (CIRCE), ha affermato che ogni due o tre anni unvienein circostanze simili nella zona. E si tratta solamente degli incidenti registrati, “probabilmente ce ne sono di più”, ha spiegato de Stephanis.