Da Cdp Real Asset primo fondo per social housing in Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Cdp "rafforza il sostegno allo sviluppo di infrastrutturei dell'abitare in Italia e definisce una ulteriore iniziativa strategica nel consolidato percorso di collaborazione di lungo periodo con la Commissione europea, finalizzata a promuovere la crescita sostenibile e inclusiva". Lo si legge in una nota in cui si spiega: "CdpSrg ha istituito ilnazionale dell'Abitare (Fna),indedicato alsostenuto dalla garanzia del programma InvestEU. Si tratta di un nuovodi fondi che ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro sottoscritta da Cdp e garantita al 50% dall'Unione Europea nell'ambito di InvestEU, il programma dell'Unione Europea che sostiene progetti ed investimenti in grado di favorire competitività e crescita nel lungo periodo.