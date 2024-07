Comprate tutte le serie turche che sono in circolazione ecco perché Pier Silvio Berlusconi lo ha chiesto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 luglio 2024)vorrebbe il monopolio delleche da un paio di anni a questa parte stanno spopolando nel nostro Paese. A fare da apripista è stato infatti Mediaset con Can Yaman e unadi fiction come Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore; DayDreamer – Le Ali Del Sogno; Mr Wrong; ma ancora Endless Love; The Family; La Rosa Della Vendetta; Segreti Di Famiglia, Terra Amara, e Brave And Beautiful. Ma ovviamente nonle uniche. Chi ha un abbonamento a Netflix si sarà sicuramente imbattuto in Shahmaran oppure in Another Self o in Ambizione. Chi invece bazzica RealTime si è probabilmente visto Hercai – Amore e Vendetta.cheamatissima dalle sciure italiane e che in patria chiamano dizi, abbreviazione di televizyon dizileri.