Bari ritrovato il bimbo di due anni scomparso a Locorotondo | sta bene Ore di paura col fiato sospeso

(Di martedì 30 luglio 2024) Ore e ore dicon il paese con ile la zona setacciata palmo a palmo per la scomparsa a Locotorondo, in provincia di, di undi due. In serata la lieta notizia: Domenico Gallo è statoed è in buone condizioni, lo riferiscono i vigili del fuoco. Del piccolo si erano perse le tracce nella mattinata di oggi. Sono subito scattate le ricerche a tappeto del piccolo disperso in contrada Serralta a, in provincia di. I familiari hanno diffuso la foto del piccolo chiedendo il massimo aiuto per rintracciare il piccolo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Domenico, al momento della scomparsa, indossava una maglietta grigia e pantaloncini a quadretti blu e scarpe blu da ginnastica con para bianca.