Attentato a Donald Trump | il retroscena

(Di martedì 30 luglio 2024) L’ex Potus è stato sfiorato da un proiettile a Butler in Pennsylvania Si parla ancora dell’in cuiha rischiato grosso. A metà mese è stato sfiorato da un proiettile mentre stava tenendo un comizio a Butler in Pennsylvania. Un uomo della sicurezza, stando. quanto spiega anche il New York Times, si era accorto dell’re, Thomas Cooks, prima che sparasse. Secondo quanto spiega il quotidiano, in base a vari documenti e foto, l’allarme era stato così lanciato circa un’ora prima. Un cecchino aveva notato il giovane seduto con aria spetta vicino alla zona del comizio. L’uomo ha così subito avvisato i colleghi. In una chat di gruppo, il poliziotto ha scritto: «L’ho visto con un telemetro che guardava verso il palco. Per vostra informazione. Se volete avvisate i cecchini dei servizi di stare attenti. L’ho perso di vista».