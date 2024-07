A Lissone parcometri in vacanza | posteggi gratis per due settimane

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Per un mese potranno dimenticarsi di dover spostare l’auto da sotto casa in occasione del lavaggio strade. Poi potranno pure farsi meno problemi nelare, visto che per duepotranno usare senza pagare anche i parcheggi a strisce blu. Per facilitare la vita agli abitanti che restano in città durante il periodo estivo il Comune ha deciso di allentare temporaneamente alcuni provvedimenti riguardanti i parcheggi e la circolazione: così, con un’ordinanza, si è stabilito di sospendere da giovedì e fino a sabato 31 agosto i divieti di sosta abitualmente in vigore lungo le strade nei giorni e negli orari in cui passano le spazzatrici meccaniche per la pulizia delle vie.