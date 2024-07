Tiro con l’arco calendario Olimpiadi 2024 oggi | orari 29 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Archiviato il ranking round del 25, entra nel vivo quest’l’avventura della Nazionale italiana diconai Giochi Olimpici di Parigi. Il terzetto composto da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli si gioca infatti una medaglia nella prova a squadre maschile, con i 12 Paesi qualificati che si daranno battaglia per salire sul podio a cinque cerchi. Prima testa di serie e favorito d’obbligo la Corea del Sud, mentre gli azzurri proveranno a farsi strada nella parte bassa del tabellone con un debutto insidioso contro il Kazakistan ed un eventuale quarto di finale intrigante con la Francia padrona di casa. In caso di passaggio del turno, in prospettiva dovrebbe poi esserci in semifinale l’India o in alternativa la Turchia.