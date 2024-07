Sordio sottopasso allagato e chiuso da 15 giorni attraversare la via Emilia è pericoloso riapritelo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024)(Lodi), 29 luglio 2024 – Si prolunga la chiusura del sottopassaggio trae San Zenone al Lambro: sale la protesta del Comitato pendolari del Lodigiano e Sud Milano. Ma il sindaco dichiarisce: “Tempi prolungati per via di un problema più complicato del previsto, però ci stiamo lavorando”. “Ilda 15in assenza di pioggia, ma la sua assenza è un grave pericolo per anziani e ragazzi costretti adla viaper arrivare dove devono andare – incalzano gli attivisti –. Non si può chiedere agli anziani di fare 800 metri, fino alla strisce pedonali dentro la rotonda, sulla strada statale. Inoltre, ricordiamo sempre con dolore che, proprio all'ingresso del, c'è una targa commemorativa per una ragazzina che anni fa, attraversando la via, trovò la morte”.