Scampia il funerale delle vittime del crollo Attese migliaia di persone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Napoli, 29 luglio 2024 – Tutto pronto per l’addio a Roberto Abbruzzo e Patrizia e Margherita Della Ragione, le tredelalla Vela Celeste di. I loro feretri sono arrivati in piazza Giovanni Paolo II, dove decine disono arrivate in anticipo per il. Tra di loro, anche il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il prefetto Michele di Bari e la vicepresidente del Senato Maria Castellone. Prevista anche la presenza dell’ex presidente della Camera Roberto Fico e l’europarlamentare Lucia Annunziata. In prima fila i familiari dei defunti, che indossano magliette bianche con le fotoe la scritta ‘Giustizia sia fatta’.