Rai Palese Unirai | Basta fake news e ora subito nuovo Cda con rispetto parità di genere

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 29 luglio 2024) Francesco, segretario dell’ROMA – “Intorno alla Rai c’è da tempo un clima di esasperazione che punta a screditare il servizio pubblico e la stessa qualità dell’informazione in Italia, che non è mutataal recente passato”. Lo dice Francesco, segretario di, sindacato liberi giornalisti Rai. “Sono all’opera, come denunciamo da mesi, delle vere e proprie centrali che fabbricanoche vegono talvolta rilanciate all’estero ad uso e consumo di qualche partito politico”, afferma ancora. “Auspichiamo, inoltre, per la Rai una rapida definizione della nuova governance e ildel principio delladinella composizione delCda, così come nella definizione delle prossime direzioni di testata”, aggiunge il segretario