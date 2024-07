Nuoto Thomas Ceccon re dei 100 dorso alle Olimpiadi! Pilato a un centesimo dal podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Calato il sipario su questa terza giornata di semifinali e di Finali nella piscina olimpica di Parigi. Un day-3 dai contenuti molto forti ed emozionanti per l’Italia, visto l’oro nei 100di. Il veneto ha rispettato quanto si era prefissato e si è imposto in maniera autorevole con il crono di 52.00 a precedere di 0.32 il cinese Xu Jiayu e di 0.39 lo statunitense Ryan Murphy. Per il Bel Paese è il primo oro in questa specialità e in questo stile nella storia dei Giochi. Ha provato a salire sulanche Benedettae la pugliese c’è andata molto vicina. Benny, infatti, è giunta quarta nell’atto conclusivo dei 100 rana donne a solo undal terzo gradino occupato dall’irlandese Mona McSharry: 1:05.60 per, come Lilly King, e 1:05.59 per McSharry.