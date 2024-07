Nuoto a che ora la finale di Ceccon oggi alle Olimpiadi | programma esatto tv n di corsia avversari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024)21.22, prederà il via ladei 100 dorso uomini di questedi Parigi 2024. Alla “Paris La Defense Arena“, la casa delin questi Giochi, Thomasandrà a caccia del metallo più pregiato, volendo imitare quanto fatto dal suo amico e compagno di Nazionale, Nicolò Martinenghi, ieri oro nelladei 100 rana maschili., con i successi a livello continentale e mondiale, vuole quel che manca, forte di essere il primatista mondiale della distanza (51.60). Tuttavia, ogni gara fa storia a sé e i rivali da temere non mancheranno. In primis, il riferimento è al cinese Xu Jiayu, che ieri ha gettato via la maschera e messo in vasca un 52.02 notevolissimo per far capire le sue reali intenzioni. Non è un caso che l’asiatico partirà dalla4, mentre Thomas sarà in5 (52.58, secondo tempo di ingresso).