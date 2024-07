L’ex centrocampista | Il pubblico rossoblù dovrà fare la differenza Motta alla Juve può aprire un ciclo Tacchinardi | Italiano l’uomo giusto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Accadranno ancora tante cose, vedrete: è di qui in avanti che si capirà la bravura dei vari direttori sportivi, con gli acquisti che si finanziano con le cessioni". Alessio, di estati a mercato aperto, ne ha vissute una ventina, da calciatore e allenatore, e sa che luglio è sempre il regno dell’effimero, una sorta di antipasto per l’abbuffata di movimenti agostana. E, per questo invita ad aspettarsi l’inatteso, con , con un occhio alle italiane che giocheranno la Champions. E, tra queste, per la prima volta ci sarà anche il Bologna: "Sono molto curioso di vedere inella competizione più prestigiosa, e sono molto contento per Di Vaio, che è un amico e si merita queste soddisfazioni.