Israele-Hezbollah rischio escalation Netanyahu | La risposta sarà dura

(Di lunedì 29 luglio 2024) È dalle contese Alture del Golan, colpite sabato da razzi diche hanno ucciso 12 ragazzini in un campo da calcio, che il primo ministro israeliano Benjaminha promesso: «La nostraarriverà e». «Questi bambini sono i nostri figli, sono i figli di tutti noi», ha aggiunto, mentre cresce ancora la tensione al confine con il Libano. Dall'altra parte i miliziani sciiti filo-Iran disi stanno preparando, spostando in direzione dello Stato ebraico alcuni dei loro «missili intelligenti a guida di precisione» da utilizzare in caso di necessità, nonostante ci tengano a precisare di non volere una «guerra totale» con. La Casa Bianca spera ancora in una situazione diplomatica, mentre l'Iran ha minacciato che qualsiasi attacco al Paese dei Cedri «avrà pesanti conseguenze».