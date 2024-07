Il continente conteso Affari e conquiste dei mercenari di Putin Il Sahel ora tifa Russia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Boni C’è una guerra a bassa intensità con mire di conquista che conferma, semmai ce ne fosse bisogno, la filosofia espansionistica della. Si combatte in Africa, è più silenziosa rispetto all’inferno ucraino, ma ugualmente insidiosa e preoccupante per Paesi come l’Italia che si affacciano sul Mar Mediterraneo, scacchiere dei nuovi schiavisti che spediscono dalle nostre parti migliaia di migranti e crocevia di traffci di armi, come hanno confermato i recenti sequestri di navi a Gioia Tauro con carichi di artiglieria diretti a Bengasi, in Libia. Ladigià dal 2017 ha inaugurato una politica di espansione in Africa con gli uomini della Brigata Wagner. La compagnia di, dopo cheha fatto fuori il suo leader Evgeni Prigozhin, ha cambiato nome e logistica ma non la sostanza, anzi è più aggressiva ed è la punta di lancia per la conquista dell’Africa.