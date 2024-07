IBE 2024 torna a Rimini Tra mobilità collettiva attualità e formazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) IBE Intermobility and Bus Expo, l’appuntamento biennale di IEG - Italian Exhibition Group dedicato ai protagonisti internazionali del trasporto collettivo,alla fiera didal 19 al 21 novembre. La manifestazione mette al centro il futuro dell’intercon focus sulla transizione, grazie alla presenza delle aziende leader di settore, le innovazioni e le novità di mercato e a un’agenda di eventi pensata per riprogettare il sistema dellain linea con gli obiettivi della Next Generation EU.