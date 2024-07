Golf | Jhonattan Vegas vince il 3M Open primo squillo sul PGA Tour dopo 7 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si è concluso questa notte il 3M, torneo del PGAche è l’ultimo prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Arlo è il venezuelano, autore di un ottimo fine settimana e in grado di chiudere con un ultimo giro in 70 colpiuno spettacolare terzo da 63: -17 (68 66 63 70, 267 colpi) per lui. Tenuta a bada la rimonta dell’USA Max Greyserman, anch’egli capace di un 63, ma nelle ultime 18 buche, e rimasto dietro di una sola lunghezza (-16). Completa il podio Matt Kuchar, uno dei quattro mister 63 del sabato, che finisce a -15. Insieme a lui c’è Maverick McNealy. Giù dalle prime tre posizioni uno dei due altri non americani in top ten, il canadese Taylor Pendrith, quinto da solo a -14 davanti al terzetto composto da Kurt Kitayama, Patrick Fishburn e Sahith Theegala, che rimangono a un colpo da Pendrith. A completare la top ten, in nona posizione, ci sono J. J.