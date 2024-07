Ciclismo martedì a Parlascio la tipo-pista con esordienti e allievi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 - Nell’ultimodel mese di luglio torna da tradizione per le vie diin occasione della Sagra del Coniglio, la manifestazioneriservata aglidel primo e secondo anno e per la categoria, valevole per la 44^ Coppa La Rocca e per il trofeo nel ricordo dei fratelli Bagagli. L’appuntamento di domani 30 luglio con inizio alle 17,30 è organizzato dalla Ciclistica Mobilieri Ponsacco del presidente Franco Fagnani. I primi a scendere in gara saranno glidel primo anno che dovranno percorrere 12 giri del circuito dilungo circa un chilometro con traguardi a punteggio ogni 3 giri (5 punti al primo, 3 al secondo, 2 al terzo e un punto al quarto) per determinare la classifica finale della corsa a punti.