Bastoni una sola azione in Inter-Las Palmas per smentire Spalletti!

(Di lunedì 29 luglio 2024) Alessandroè tornato a giocare con la maglia dell’in occasione della partita contro il Lasdi Cesena. Unaha smentito completamente Lucianoe le sue convinzioni agli Europei. INIZI – Alessandroè tornato ad allenarsi pochi giorni fa con l’. Ha svolto tutti i test fisici prima di iniziare ufficialmente il suo ritiro ad Appiano Gentile. Contro il Lasha fatto l’esordio stagionale, anche se dal secondo tempo. Simone Inzaghi all’inizio ha preferito non esagerare con il minutaggio e ha mandato in campo sul centro-sinistra la sorpresa dell’estate nerazzurra: l’ex Cosenza e Primavera Alessandro Fontanarosa.e il suo ruolo ideale lontano daCANCELLATO – Dal 62?ha avuto un solo modo per farsi vedere: il lancio in verticale di sinistro dalla metà campo verso Davide Frattesi.