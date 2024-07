Assurdo Jacqueline incinta di Ultimo com’è andata a finire con la mamma Heather Parisi

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 29 luglio 2024) È già trascorso un mese dal lieto, commovente e plateale annuncio chee la sua cara dolce metà,Luna Di Giacomo hanno fatto di fronte a migliaia di spettatori entusiasti e urlanti all’Olimpico di Roma. La coppia aspetta un bimbo. La futura nonna è rimasta in silenzio.si è fatta viva? Nessuno ormai si aspetterebbe mai un segno di vita, né tanto meno di felicità da parte di. La stessa un anno fa, intervistata da Francesca Fagnani nello studio di Belve, aveva sostenuto persino di non sapere chi fosse. Lei eLuna Di Giacomo non si parlano e da anni. Ora ha parlato? Praticamente chiunque è al corrente del pessimo e teso, in realtà più che altro finora inesistente, legame trae le sue due figlie maggiori, Rebecca Jewel Manenti eLuna Di Giacomo.