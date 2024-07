Achille Costacurta figlio di Martina Colombari sta cercando di mettere incinta tutte le donne | parole shock

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’estate dicontinua purtroppo nel peggiore dei modi: suoda ormai settimane non fa che preoccupare i suoi familiari. Cosa è successo ora? Come sappiamo, dal 2020 l’ex Miss Italia ha spesso raccontato le fragilità di suo; in passato i genitori del ragazzo avevano deciso di farlo seguire da uno psicologo, poiché – dopo il lockdown – aveva manifestato attacchi di ira immotivati e inaspettati. Successivamente, poi,Jr. ha avuto diversi problemi con la Polizia In un’occasione, nel 2021, è stato picchiato da un agente e due anni più tardi, nel 2023 è stato lui a usare violenza contro un poliziotto, a seguito di una sfuriata in taxi. La situazione sembrava essersi ripresa: mammae suohanno partecipato anche a Pechino Express, ma purtroppo le cose sono precipitate ancora.