A Loro Ciuffenna ritmi sudamericani al Festival Orientoccidente

(Di lunedì 29 luglio 2024) Arezzo, 29 luglio 2024 – Terza tappa lorese per il: domani, alle ore 21.30, grande festa in piazza Matteotti con un gruppo dal forte profilo internazionale: Los Cumbieros Galacticòs. E' una band formata da componenti di Cubanìa Y Tradition e della Baro Drom Orkestar ed è da diversi anni un importante punto di riferimento per ile per l’area “world” della Materiali Sonori. E’ guidata dal chitarrista argentino Daniel Chazarreta, nato a Rosario e virtuoso delle sei corde che si è esibito con Vinicio Capossela, Orchestra Iperion, Juanjo Dominguez, Cacho Tirao e molti altri.