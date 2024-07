Vicini e Zattini al lavoro | I nodi? Medici di base lunghe liste d’attesa e Pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Claudio, già primario di Otorinolaringoiatria all’ospedale di Forlì, ha preso parte come coordinatore al primo incontro sui temi della sanità presieduto dal sindaco, Gian Luca. Un tavolo fortemente voluto dal primo cittadino che durante la scorsa campagna elettorale aveva annunciato la consulenza (gratuita) proprio di. Il Comune non ha divulgato i nomi dei partecipanti che, comunque "cambieranno a seconda delle tematiche", spiega. Il gruppo mira al coinvolgimento attivo di, professionisti e operatori direttamente impegnati sul campo: un modello nuovo per Forlì, che prevede un’interazione costante col sindaco. "Partendo da un’analisi schietta della situazione della sanità locale – ha detto– cominceremo, numeri alla mano, a lavorare per comprendere cosa non va nella sanità forlivese e cosa invece si distingue per qualità e concretezza.