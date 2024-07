Traffico Roma del 28-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno Bentrovati ultimo fine settimana di luglioin possibile aumento Sui raccordi autostradali della capitale anche se al momento ilsi mantiene scorrevole Ricordiamo lo stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22 lungo l’intera rete viaria Nazionale dalle 10 la rievocazione storica della processione della Madonna fiumarola nel rione Trastevere possibili disagi alper quanto riguarda i trasporti dalle 7 sulla lineaSulmona la circolazione ferroviaria è sospesa tra Guidonia e Bagni di Tivoli per la presenza di rami in prossimità dei binari per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Maria Barbara tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità