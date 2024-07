Osimhen non giocherà l’amichevole di stasera Il rinnovo di Folorunsho Sky Sport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2024)non. Ildi. Lo hanno detto a Skycol Napoli fino al 2029. Premio da parte di De Laurentiis in foto come sempre. Al Verona 5 gol e un assist. Sono usciti Lindstrom e Ostigard. Possono uscire Cajuste (verso la Fiorentina) e Gaetano (Cagliari). Piace molto Brescianini che costa 12 milioni.è ai margini, nonin amichevole contro gli albanesi dell’Egnatia (ore 20 stadio di Castel di Sangro). Il Psg spera che la cifra della clausola si abbassi. Lukaku sta aspettando. Il belga non si allontana né si avvicina. Michael con noi fino al 2029! #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/SifDtM9HIB — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 28, 2024 Napoli,sempre più lontano: salta l’allenamento con la squadra (ieri) Quarto giorno di ritiro a Castel Di Sangro per il Napoli.