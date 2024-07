Nuove luci per il diamante Baseball non più al buio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

Di domenica 28 luglio 2024 nel rinnovato di Codogno. Nell'ambito di un piano generale di riqualificazione dell'illuminazione pubblica da 7,2 milioni, il Comune ha investito 280mila euro nell'impianto sportivo di viale Resistenza. Il quartier generale del Codogno'67 che ieri ha inaugurato la nuova illuminazione con il sindaco Francesco Passerini e l'Amministrazione comunale in occasione di un'importante partita. "Il è uno dei fiori all'occhiello della città e necessita di un tipo di illuminazione particolare dato che, per il caldo, giocando in estate, le partite devono essere organizzate in sicurezza e quindi col. Inoltre la pallina viene lanciata molto in alto. È stato fatto un lavoro minuzioso", garantisce il primo cittadino.