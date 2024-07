La rivolta dei detenuti Neon divelti fuoco ai vestiti Distrutta un’ala del carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Ennesima notte infernale, quella tra venerdì e sabato, neldi Prato, dove il tentativo dimesso in atto da un gruppo di circa ventidella prima sezione si è tradotto in ore di caos e disordini. Una notte di ’guerriglia’ segnale di un sistema, quello penitenziario, che urge di interventi e soluzioni celeri. Ihanno divelto idella sezione, lasciando al buio il reparto, quindi hanno usato le brande di ferro per barricarsi, impedendo l’intervento degli agenti di polizia penitenziaria. Ed è stato caos totale. Di fatto un’intera ala del penitenziario è stata: i denuti hanno rotto finestre e telecamere, datoa indumenti e lenzuola, con i letti usati appunto come ‘muri’ dietro cui barricarsi ed evitare l’ingresso agli agenti della polizia penitenziaria, intervenuti subito anche con il supporto degli agenti liberi dal servizio.