Governo il sottosegretario Freni rassicura | il taglio del cuneo contributivo sarà prorogato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 luglio 2024) “Nessun dubbio sulla proroga deldel, una misura che ha garantito ossigeno ai lavoratori. Ricordo che proprio un anno fa venivano sollevate ipotesi alquanto fantasiose, come il rinnovo semestrale: i fatti hanno smentito anche i gufi più temerari. È chiaro che l’obiettivo di medio termine è rendere strutturale questa misura”. Lo dichiara ilall’Economia Federicoin un’intervista alla Stampa. Per trovare le risorse non verrà fatto nuovo deficit: “All’indebitamento preferiamo un carburante che garantisca una lunga percorrenza. L’unica strada è la crescita. Contiamo sicuramente sulle entrate, che stanno registrando un trend superiore alle attese. Soprattutto è arrivato il momento di un cambio radicale di paradigma: il Paese può crescere in modo sostenuto solo se restituisce centralità al mercato finanziario”.