Delusione azzurra eliminata la portabandiera delle Olimpiadi 2024 Arianna Errigo | La stoccata era mia ha sbagliato l’arbitro – Il video

(Di domenica 28 luglio 2024) Finisce ai quarti di finale il cammino alledi Parigidiai Giochi insieme all’altista Gianmarco Tamberi. La 36enne perde all’ultimanel fioretto femminile contro l’americana Lauren Scruggs: 15-14, dopo un incontro intero a rincorrere.era riuscita a recuperare tree volte un pesante passivo, sotto 8-2, 11-7 e poi 14-11, riuscendo a infilare tre stoccate di file per riportarsi in parità e giocarsi tutto all’ultimo assalto. Ma il punto viene assegnato alla statunitense, che andrà in semifinale. Una grandeper, che a fine gara ha faticato a trattenere le lacrime e la. «Laera mia. Perdere per un errore arbitrale dispiace, anche se fa parte del mio sport.