Biasin | Mercato Inter non fermo! Un ragionamento per la rosa

(Di domenica 28 luglio 2024)contesta chi afferma che ildell’non stia avendo grossi sviluppi. Il giornalista, al contrario, è dell’idea che la società si sia mossa in maniera molto intelligente: l’analisi da Radio Sportiva. MOSSE ANTICIPATE – Fabrizioricorda come ilsia iniziato molto prima dell’apertura di luglio: «Non fossero arrivati Piotr Zielinski e Mehdi Taremi l’avrebbe dovuto trovare ora una punta e un centrocampista. Invece li ha presi. In più ha preso un portiere di riserva e completato le sue coppie di movimento, manca solo il braccetto sinistro per ovviare all’infortunio di Tajon Buchanan. Il resto è fatto: io non credo che l’sia ferma sul. Ha praticamente completato tutto, manca solo un giocatore dietro per sopperire all’infortunio di Buchanan.