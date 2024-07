Una logistica e un supermercato L’opposizione li boccia entrambi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) RIVOLTA D’ADDA (Cremona) Unain arrivo sul territorio rivoltano. Sarà realizzata a Nord della Provinciale. L’area interessata misura 117.583,08 metri quadri complessivi e prevede l’insediamento dellasu una superficie lorda massima di 67mila metri quadri e una superficie coperta massima di 47mila metri quadri. Chiesto e ottenuto dall’Amministrazione comunale il recupero della Cascina Origgia, che verrà adibita a terziario. Nella sua ultima riunione il Consiglio comunale ha adottato un altro piano integrato d’intervento di carattere commerciale che riguarda l’area posta all’inizio di via Giulio Cesare e che prevede a Nord una media struttura di vendita di 2.414 metri quadri e a Sud un’altra media struttura di vendita più piccola e un edificio per servizi d’interesse pubblico. Come standard qualitativi porterà nelle casse comunali circa 220mila euro.