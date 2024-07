Sinner Berrettini le Olimpiadi | una scritturina di pesce

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) Al mare si scrive meglio, si pensa meglio, si vive per un tuffo dove l’acqua è più blu. Una vita semplice, diceva Hemingway (non credo l’abbia mai detto, ma ormai gli attribuiscono qualsiasi cosa sia stata pronunciata dalle parti del mare). Davanti a una fritturina di, rifletto sull’importanza/peso dell’età. Mi capita sotto il naso l’intervista a Pepe Reina, che a 42 anni ancora si tuffa senza sentire dolori ai fianchi. Dice che lo fa perché si diverte, e ora che “sente” la fine, si diverte ancora di più. Non è un discorso da trascurare, per quanto molto semplice. Divertirsi facendo un lavoro è l’obiettivo di tutti, di noi persone comuni e anche degli sportivi. Eppure a guardare le facce di molti di loro, non sembra di riscontrare tutto questo entusiasmo. Inseguono un sogno, oppure solo del denaro? Nella seconda delle ipotesi, il divertimento è subordinato all’obiettivo.