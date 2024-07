Scherma il tabellone del fioretto femminile Volpi dalla parte di Kiefer Thibus sulla strada di Favaretto ed Errigo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) L’Italia ha messo un circoletto rossodata di domani, visto che alle Olimpiadi di Parigi 2024 è in programma la prova individuale di. In pedana scenderanno Alice, Ariannae Martina, tutte e tre con la possibilità di salire sul podio, anche sul gradino più alto. Andiamo a vedere, però, quale sarà il cammino delle tre azzurre, che inizieranno già dai sedicesimi. Ariannasi presenta da testa di serie numero uno e comincerà affrontando la vincente dell’assalto tra la filippina Catantan e la brasiliana Pistoia. Agli ottavi il livello si alza maggiormente con la sfida con la francese Lacheray o la giapponese Miyawaki. Sfide comunque che non devo spaventare la portabandiera azzurra, che si giocherà l’accesso alla zona medaglie probabilmente contro la canadese Guo Zi Jia o l’americana Scruggs.