Riottiene la patente dopo 23 anni | condannata la Prefettura

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 luglio 2024) Sarà anche una bella soddisfazione vincere una causa23, ma la persona in questione oggi dine ha 85, un po’ troppi per festeggiare l’ottenimento delladi guida. Questa storia di disordinata giustizia ha per protagonista un signore di Caltabellotta, nell’agrigentino, al quale nel lontano 1996 era stata revocata laperché sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Per ladi Agrigento non aveva i requisiti morali per mettersi alla guida. Scaduta la misura di prevenzione, siamo al passaggio del nuovo millennio, l’automobilista chiede che gli sia restituita la licenza, e in quel momento inizia un’odissea durata 23e finita solo adesso con la condanna dellae un risarcimento di ottomila euro dallo Stato per l’irragionevole durata del giudizio.