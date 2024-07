Parigi 2024 Alcaraz | Tante bandiere spagnole giocare con Nadal un onore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) “È pazzesco essere qui alle Olimpiadi e rappresentare il mio paese. Ho visto la cerimonia in tv e sono molto contento del fatto che Rafa (ndr.) abbia portato la torcia olimpica. La differenza con il Roland Garros di due mesi fa è molto mentale per me. Il pubblico è diverso e si vedono molte più, ma anche di tutti gli altri paesi. Sarà una grande esperienza per meper i miei connazionali”. Queste le parole di Carlosdopo la vittoria contro il libanese Habib (6-3 6-1) nel primo turno del torneo di tennis, valido per i Giochi Olimpici di. “con Rafa (ndr.) in doppio è incredibile per me. È un. Cercheremo diil nostro miglior tennis. Il nostro obiettivo è vincere la medaglia d’oro”, chiosa lo spagnolo sul doppio con: “conun” SportFace.