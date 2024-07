Pallamano maschile Serie A Il calendario di Casalgrande inizia al PalaKeope contro il Tavarnelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Inizierà il 12 ottobre il campionato diA Bronzedella Modula, in casa coi toscani del. I biancorossi sono stati inseriti nel girone B con altre 8 rivali: la formula prevede che le prime 5 salgano direttamente in A Silver, dal momento che la categoria nel 2025/26 verrà abolita, mentre le rimanenti 4 retrocedono in B regionale. La prima trasferta sarà il 20 ottobre a Fasano, poi spazio alla sfida interna del 26 ottobre con Monteprandone mentre novembre si aprirà a Chieti. Ritorno alil 16 per il match coi Lions Teramo, seguito dal derby del 23 novembre a Modena e dalla sfida interna con Noci. Dopo il turno di riposo, previsto per il 7 dicembre, l’andata si chiuderà il 14 ad Altamura.