Olimpiadi 2024 tutti gli azzurri in gara nella seconda giornata | tutto il programma e dove vederli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Sono 12 gli eventi medaglia del Day 2capitale francese, domenica 28 luglio, e ben 10 di questi potrebbero riguardare gli atleti e le atlete italiane in. Ildel secondo giorno olimpico si apre sotto la maestosità della Torre Eiffel e con due italiane subito in campo per il beach volley: alle 9, la coppia azzurra composta da Marta Menegatti e Valentina Gottardi affronterà il duo spagnolo Liliana-Paula per inaugurare questa avventura ai Giochi. In mattinata, spazio anche agli uomini, con Alex Ranghieri e mr. Skyball, al secolo Adrian Carambula.Leggi anche: Parigiglialla conquista delle. Le loro storie Sul fronte degli sport di squadra, sarà il turno d’esordio per l’Italia della pallavolo femminile e della pallanuoto maschile. Il debutto dell’Italvolley femminile nel torneo olimpico di pallavolo contro la Rep.