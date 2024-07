Meluso | Sono arrivato a metà luglio e c’era un’offerta di una big d’Europa per Osimhen dovevamo cederlo allora

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2024) L’ex direttore sportivo del Napoli Mauroha parlato in esclusiva a Sportitalia. «Cistati dei problemi che ci siamo portati a lungo, come Zielinski. Di Lorenzo ha avuto, come ha dichiarato, un attimo di incertezza per vari motivi. L’annata negativa ha segnato i ragazzi, gli allenatori che sisucceduti e anche il club. Di Lorenzo ha riflettuto sul da farsi, è uno dei migliori terzini del mondo. Liti? Può succedere qualche diverbio. Non posso raccontare cose di spogliatoio. Di Lorenzo ha avuto un attimo di tentennamento e di incertezza, ma è una gran persona, un grande professionista. Mi sembra che la situazione si sia regolarizzata, aveva firmato un contratto di altri quattro anni».: «Mi assumo la responsabilità del caso Zielinski» Su Rudi Garcia: «In quel momento l’avrei esonerato, eravamo d’accordo per esonerarlo.