Marc Marquez | Martin meritava la Ducati? Può essere ma non ho deciso io

(Di sabato 27 luglio 2024)intervistato dalla Gazzetta in occasione del WorldWeek, il più grande raduno disti e appassionati motociclisti è pronto. Lo spagnolo si prepara per la prossima stagione quando vestirà in rosso.: «Pecco oggi è il riferimento» I tifosi dellal’hanno accolta bene. «Perché isti sonosti. Italiani, spagnoli, tedeschi, australiani L’ho visto con Pecco, con Dovizioso prima, loro tifano la moto, il nome di chi la guida arriva dopo. E questo, oltre che molto bello, è un grande merito della. Io poi penso che, per carattere, di emozioni in pista ne regalo. Do sempre il 100%, per un quinto posto come per un secondo. Spero che saranno due anni belli, arrivo in un box che sta vincendo tutto, Mondiali piloti e costruttori». Hanno punzecchiato Bagnaia, chiedendogli se, con la stessa moto, è sempre convinto di batterla. Risata.