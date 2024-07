Manfrinati il gip archivia | Non maltrattava la moglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Non ci furono maltrattamenti in famiglia. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio, Tiziana Landoni, ha accolto la richiesta della Procura eto il procedimento a carico di Marco, 40enne ex avvocato, lo scorso 5 maggio, in via Menotti, a Varese, ferì gravemente a coltellate l’exLavinia e uccise con venti colpi il padre di lei, Fabio Limido, intervenuto in difesa della figlia. Separazione tormentata, un bambino conteso, scambio incrociato di denunce. Nel luglio del 2022 Lavinia lascia la casa di Busto e si rifugia dai genitori, a Varese, portando con sé il figlioletto. Denuncia per maltrattamenti in famiglia il marito che risponde con una querela per sottrazione di minore (giàta). Il pm Flavia Salvatore chiede e ottiene il divieto di avvicinamento persia allasia al bambino.